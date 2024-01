Cegedim Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) der Cegedim liegt bei 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 60, was auch als Indikator für eine neutrale Situation angesehen wird. Insgesamt wird daher die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cegedim verläuft derzeit bei 19,45 EUR. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 17,86 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -8,17 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 18,26 EUR, was einer Differenz von -2,19 Prozent entspricht und damit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Neutral".

In den letzten vier Wochen konnten bei Cegedim keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsbeiträge zeigen weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Zusammenfassend wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion kommt zu dem Befund, dass die Aktie von Cegedim bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.