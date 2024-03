Cegedim Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bezüglich Cegedim lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Insgesamt zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv entwickelt, was eine gute Einschätzung ergibt. Somit wird Cegedim in diesem Punkt insgesamt als "gut" eingestuft.

Die charttechnische Entwicklung der Cegedim-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs jedoch auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Cegedim-Aktie daher mit einem neutralen Rating versehen.

Um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass die Cegedim-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen und Stimmungen rund um Cegedim insgesamt positiv sind. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen angemessen bewertet ist und die Aktie von Cegedim bezogen auf die Anlegerstimmung als "gut" einzustufen ist.