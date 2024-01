Cefc Hong Kong Investment Aktie: Endlich geschafft?

Der Aktienkurs von Virtual Mind hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,76 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 18,88 Prozent, was einer Underperformance von -43,64 Prozent für Virtual Mind entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 4,39 Prozent im letzten Jahr, wobei Virtual Mind 29,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Virtual Mind festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Virtual Mind daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Virtual Mind bei 0 %, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,15 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Virtual Mind-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 62,67, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.