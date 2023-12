Cedergrenska AB Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Cedergrenska-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt derzeit 80, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch mit einem Wert von 52,75 eine neutrale Position. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Im Hinblick auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Cedergrenska, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergab, dass die 200-Tage-Linie der Cedergrenska-Aktie derzeit bei 13,52 SEK liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -6,72 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der Cedergrenska-Aktie als "Schlecht" basierend auf den Analysen des RSI, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz.