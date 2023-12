Cedergrenska AB Aktie: Jetzt ist alles möglich

Cedergrenska: Neutrale Bewertung basierend auf Sentiment und technischer Analyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um die Aktie von Cedergrenska wurden in den vergangenen Monaten genauer betrachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktivität im Durchschnitt lag, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 13,47 SEK, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 12,2 SEK liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da Cedergrenska weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung, da in den letzten zwei Wochen neutral über Cedergrenska diskutiert wurde und auch in den vergangenen Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen aufkamen.

Insgesamt erhält Cedergrenska somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf Sentiment und technischer Analyse.