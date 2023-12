Cedar Woods Properties Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Für die Cedar Woods Properties-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 45, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50,69 weniger volatil als der RSI7, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Cedar Woods Properties.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Cedar Woods Properties wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Diskussionen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf "Gut" eingestuft werden kann.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Muster in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Wochen. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt auch keine signifikante Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Cedar Woods Properties aktuell bei 4,81 AUD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 4,78 AUD aus dem Handel, was einem Abstand von -0,62 Prozent entspricht. Gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich eine Differenz von +3,02 Prozent und somit ein weiteres "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.