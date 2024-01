Cedar Fair, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Cedar Fair als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 40,57 und der RSI25 liegt bei 48,27, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite der Cedar Fair-Aktie im letzten Jahr 2,38 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 2,34 Prozent, und Cedar Fair liegt aktuell 6,34 Prozent darunter. Aufgrund dieser Vergleiche wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cedar Fair-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 39,77 USD liegt. Dieser Wert liegt nahe am letzten Schlusskurs von 39,1 USD, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (38,57 USD) liegt nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Cedar Fair-Aktie auf Basis der technischen Analyse somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft.