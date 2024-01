Cedar Fair im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Cedar Fair liegt der RSI bei 19,26, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 49,17, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Cedar Fair eine Rendite von 3,04 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein variabler Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Diskussion über Cedar Fair in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Cedar Fair wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cedar Fair aktuell 12,52, was 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, weshalb Cedar Fair in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.