Cedar Fair Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral bewertet werden. Der RSI der Cedar Fair liegt bei 31,99, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 45,66 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten die Cedar Fair insgesamt positiv, da 5 Bewertungen als "Gut", 0 als Neutral und 0 als Schlecht eingestuft wurden. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Cedar Fair liegt bei 47,2 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 10,05 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen auch hier eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cedar Fair-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei zeigt sich eine Abweichung von +9,11 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 40,52 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Cedar Fair durchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Entwicklung genommen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für die Cedar Fair, basierend auf technischer Analyse, Analysteneinschätzungen und Sentiments im Internet.