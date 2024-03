Cedar Fair Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Cedar Fair-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 39,25 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 41,38 USD, was einem Anstieg von 5,43 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt von 41,05 USD liegt ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cedar Fair somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Cedar Fair im letzten Jahr eine Rendite von -6,04 Prozent erzielt, was 4,17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Rendite mit -1,83 Prozent um 4,21 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Cedar Fair-Aktie derzeit mit einem Wert von 89,5 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment rund um die Cedar Fair-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Cedar Fair somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung.