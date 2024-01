Cedar Fair Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cedar Fair-Aktie beträgt aktuell 39, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 48,59 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Cedar Fair 40,04 USD, während die Aktie selbst bei 39,8 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 37,97 USD, was einen Abstand von +4,82 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im fundamentalen Bereich hat die Aktie von Cedar Fair ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,34, was 75 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Cedar Fair insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotenzial von 17,67 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Cedar Fair somit eine "Gut"-Bewertung.