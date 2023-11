Cedar Fair Aktie: Was für ein Plan!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung bewertet werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Cedar Fair neutral waren. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Cedar Fair in den sozialen Medien diskutiert. Daher wurde die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

Auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Cedar Fair zeigte dabei interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "neutralen" Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führte.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cedar Fair wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 43,9 Punkten, was darauf hinweist, dass Cedar Fair weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhielt das Wertpapier eine "neutral" Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt an, dass Cedar Fair auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammen ergibt sich daher ein "neutral" Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs schnitt Cedar Fair im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") mit einer Rendite von -9,38 Prozent mehr als 13 Prozent niedriger ab. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,58 Prozent. Auch hier schnitt Cedar Fair mit 5,8 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führte zu einer "schlechten" Bewertung in dieser Kategorie.