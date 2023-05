Cedar Fair Aktie: Der Knaller!

Für die Aktie Cedar Fair stehen per 09.05.2023, 13:28 Uhr 41.3 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Cedar Fair zählt zum Segment "Freizeiteinrichtungen".

Unsere Analysten haben Cedar Fair nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Cedar Fair-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (49 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 18,64 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 41,3 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Cedar Fair eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cedar Fair. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Cedar Fair erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20,27 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche sind im Durchschnitt um 23,89 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -44,16 Prozent im Branchenvergleich für Cedar Fair bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 50,78 Prozent im letzten Jahr. Cedar Fair lag 71,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.