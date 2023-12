Cedar Fair Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Cedar Fair-Aktie wird in verschiedenen Analysebereichen neutral bis gut bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 40,29 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 38,99 USD nur 3,23 Prozent darunter liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 37,56 USD, was einer Nähe von 3,81 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Werte als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen neutral gegenüber Cedar Fair eingestellt waren, während die neuesten Nachrichten über das Unternehmen eher positiv waren. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Cedar Fair daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cedar Fair aktuell bei 12 liegt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Einschätzung der Analysten zeigt, dass diese die Cedar Fair-Aktie überwiegend positiv bewerten. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie 5 Mal mit "Gut", 1 Mal mit "Neutral" und kein Mal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Die Analysten erwarten zudem eine Entwicklung von 20,12 Prozent und ein mittleres Kursziel von 46,83 USD, was ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie ergibt.

Insgesamt erhält die Cedar Fair-Aktie also über die verschiedenen Analysebereiche hinweg eine neutrale bis positive Bewertung.