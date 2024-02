Cedar Fair Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) der Cedar Fair liegt bei 39,65 und zeigt somit eine neutrale Situation an, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 31, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Cedar Fair beträgt 3,04 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,73 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) wird Cedar Fair als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,98 ergibt sich ein Abstand von 74 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 49,53, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In der technischen Analyse ist die Cedar Fair mit einem Kurs von 41,79 USD inzwischen +5,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +5,93 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.