Ceconomy verkauft schwedisches MediaMarkt-Geschäft

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Elektronikhändler Ceconomy verkauft seine MediaMarkt-Läden in Schweden an den nordeuropäischen Konkurrenten Power International AS. Im Gegenzug erhalte das Unternehmen 20 Prozent an der schwedischen Tochter Power Sweden, teilte Ceconomy am Dienstag in Düsseldorf mit. Aus dem Verkauf erwartet Ceconomy einen negativen Effekt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Auf die Jahresprognose habe dies jedoch keinen Einfluss, erklärte das Unternehmen.

Betroffen von dem Verkauf sind 29 Standorte und 1300 Mitarbeiter. MediaMarkt-Saturn ist 2006 in den schwedischen Markt eingestiegen. Im vergangenen Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) erzielte das Unternehmen dort den Angaben zufolge einen Umsatz von 506 Millionen Euro und belegt Rang 4 im schwedischen Gesamtmarkt. Die Läden sollen unter dem Namen MediaMarkt weitergeführt werden, bis die Umstellung auf die Marke Power abgeschlossen ist.

Die Power-Gruppe ist derzeit in Norwegen, Finnland, Dänemark stationär und online vertreten und in Schweden bislang als reiner Online-Händler aktiv. 2021 erzielte sie den Angaben zufolge einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro./nas/stk