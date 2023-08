Ceconomy erwartet 150% Gewinnsteigerung für Q4: Aktienkurs und Prognose-Analyse

In 125 Tagen wird das Düsseldorfer Unternehmen Ceconomy seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorstellen. Analysten erwarten, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigt und der Gewinn um 150% steigt. Auf Jahressicht soll der Umsatz um 3,30% wachsen und der Gewinn um 150%. Aktionäre sind gespannt auf die Ergebnisse, doch in den letzten 30 Tagen ist der Aktienkurs um -3,89% gefallen. Analysten schätzen den Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten auf 2,30 EUR ein, was einem Verlust von -13,79% entspräche. Kurzfristig könnte es charttechnisch eine Unterstützung geben.

