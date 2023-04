Ceconomy: Wie hoch ist das Kursziel?

Die Ceconomy-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen.

Das wahre Kurspotenzial liegt bei +49,89% des aktuellen Kurses.

• Ceconomy steigt um +2,15% am 28.04.2023

• Das aktuelle Kursziel beträgt 1,84 €

• Guru-Rating von Ceconomy ist jetzt bei 0,00 nach vorheriger Bewertung von 0,00

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Ceconomy einen Anstieg um +2,15%, was auf eine positive Stimmung im Markt hindeutet.

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Gesamtanstieg von +7,82% beobachtet werden.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wurde durchschnittlich auf 1,84 € festgelegt.

Sollte diese Prognose zutreffen, ergibt sich ein Potenzial zur Wertsteigerung in Höhe von +49,89%.

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und es gibt keine Kaufempfehlungen.

Von insgesamt 15 analysierten...