Ceconomy: Kursziel von 2,24 EUR erwartet

Die Aktie von Ceconomy hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung aufgewiesen und ist um -4,04% gefallen. Am gestrigen Tag konnte jedoch ein Plus von +1,51% verzeichnet werden. Das wahre mittelfristige Kursziel laut Analysten liegt bei 2,24 EUR und bietet somit ein negatives Risiko von -7,44%.

• Am 28.08.2023 stieg der aktuelle Börsenkurs um +1,51%

• Ceconomys mittelfristiges Kursziel liegt bei 2,24 EUR

• Das Guru-Rating für Ceconomy bleibt unverändert bei 2,62

Obwohl einige Analysten die Meinung vertreten, dass die Aktie momentan unterbewertet sei und Investoren gute Chancen biete (+18,75%), sind sie sich uneinig bezüglich des Ratings: Drei empfehlen einen Kauf der Aktie und sieben halten dies für einen Verkauf oder raten sogar dazu (ein Experte).

Zuletzt noch ein Hinweis zum “Guru-Rating”, das weiterhin...