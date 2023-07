Ceconomy: Kursziel von 2,22€ – eine Unterbewertung

Die Aktie von Ceconomy hat in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend verzeichnet und am gestrigen Tag mit einem Plus von 4,94% abgeschlossen. Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie momentan unterbewertet ist.

• Am 11.07.2023 hat Ceconomy um 4,94% zugelegt

• Das Kursziel der Aktie liegt bei 2,22 EUR

• Guru-Rating von Ceconomy bleibt unverändert bei 2,56

Das mittelfristige Kursziel für Ceconomy beträgt laut Bankanalysten aktuell etwa 2,22 EUR – das würde bedeuten, dass Investoren ein Potenzial von rund -8,42% haben.

Allerdings sind sich nicht alle Analysten dieser Meinung. Während zwei Experten zum Kauf raten und sechs weitere eine neutrale Bewertung abgeben (“halten”), empfehlen sieben andere die Aktie zu verkaufen oder sogar sofort zu verkaufen. Insgesamt...