Ceconomy: Kursziel von 2,22 EUR laut Analysten - Potenzial von -20,03%

Die Aktie von Ceconomy legte gestern am Markt um +1,24% zu und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von insgesamt +20,17%. Diese erfreuliche Performance spiegelt sich in der Stimmung wider.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Ceconomy-Aktie bei 2,22 EUR. Bei einer aktuellen Bewertung könnte somit ein Potential von -20,03% erreicht werden. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und teilen diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der jüngsten Kursentwicklung nicht.

Das “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 2,56 unverändert. Von insgesamt 16 Analysten bewerten zwei die Aktie als Kaufempfehlung und sechs halten sie für neutral. Sieben Experten empfehlen dagegen den Verkauf der Aktie und ein Experte geht sogar davon aus, dass sie sofort verkauft...