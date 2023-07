Ceconomy: Kursziel von 1,94 EUR erwartet

Die Aktie von Ceconomy hat sich am Finanzmarkt gestern um +1,36% entwickelt. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich ein Anstieg von +3,21%, was darauf hindeutet, dass der Markt derzeit relativ optimistisch ist.

Das mittelfristige Kursziel für Ceconomy wurde im Durchschnitt von Bankanalysten auf 1,94 EUR festgelegt. Wenn diese Einschätzung zutrifft, liegt das Potenzial für Investoren bei -18,42%. Ein positives Rating mit “Kauf” haben zwei Analysten vergeben und sechs Experten bewerten die Aktie als “halten”. Sieben Analysten sehen jedoch nach wie vor einen Verkauf als notwendig an und ein Experte empfiehlt sogar sofortigen Verkauf.

Insgesamt sind damit noch immer 12,50% der Analysten optimistisch gestimmt. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,56.