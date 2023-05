Ceconomy: Kursziel von 1,84 EUR laut Analysten

Die Aktie von Ceconomy konnte am gestrigen Tag ein Plus von +5,76% verzeichnen und erreichte in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg um insgesamt +2,84%. Die Stimmung am Finanzmarkt scheint folglich derzeit positiv zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Ceconomy-Aktie liegt bei 1,84 EUR. Wenn die Bankanalysten Recht behalten sollten, so könnte dies für Investoren einen potentiellen Verlust von -29,39% bedeuten. Einig sind sich jedoch nicht alle Experten. Während sieben Analysten eine neutrale Haltung vertreten (“halten”), sind sieben weitere davon überzeugt, dass es Zeit ist zu verkaufen (“Verkauf”). Nur ein Experte empfiehlt dringend den sofortigen Verkauf.

Zusätzlich bleibt das Guru-Rating mit einem Wert von 2,40 unverändert negativ und bestätigt somit diese Einschätzungen.