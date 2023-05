Ceconomy: Kursziel von 1,84 EUR laut Analysten

Die Aktie von Ceconomy hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +2,84% verzeichnet und gestern sogar einen Anstieg um +5,76%. Die Stimmung am Markt ist optimistisch. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Ceconomy liegt bei 1,84 EUR. Ein Potenzial von -29,39%.

• Ceconomy legt um +5,76% zu

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 1,84 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,40

Während sieben Experten die Aktie als “halten” bewerten und weitere sieben zum Verkauf raten, empfehlen ein oder mehrere Experten gar den sofortigen Verkauf.

Laut dem Guru-Rating-Indikator liegt das Rating weiterhin bei einer neutralen Einschätzung.