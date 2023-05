Ceconomy: Kursziel von 1,84 €

Die Aktie von Ceconomy steht nach Ansicht der Analysten aktuell nicht angemessen hoch im Kurs und weist ein mittelfristiges Ziel von 1,84 € auf.

• Ceconomy verzeichnete am 10.05.2023 eine negative Entwicklung um -1,02%.

• Das wahre Kursziel liegt bei 1,84 €

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,40

Am gestrigen Tag fiel die Aktie von Ceconomy an den Börsen um -1,02%. Insgesamt summiert sich der Verlust in den letzten fünf Handelstagen auf -1,26%. Die momentane Stimmung am Markt scheint demnach eher pessimistisch zu sein.

Es stellt sich die Frage ob das auch die Einschätzung der Bankanalysten ist. Diese sind nämlich der Meinung dass die mittelfristige Bewertung des Unternehmens bei einem Preisziel von 1,84€ liegt.

Diese Annahme würde bedeuten dass Anleger aktuell ein Risiko eingehen welches mit einer Abweichung von rund...