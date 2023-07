Ceconomy: Kursziel liegt bei 2,22 EUR

Die Aktie von Ceconomy hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -2,86% verzeichnet. Am gestrigen Tag lag der Kursverlust bei -2,37%, was die pessimistische Stimmung am Markt widerspiegelt.

Aktuell wird die Aktie von Bankanalysten mit einem mittelfristigen Kursziel von 2,22 EUR bewertet. Dieses Ziel impliziert ein Risiko für Investoren in Höhe von -3,90%. Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei 2,56.

Während zwei Analysten optimistisch sind und zum Kauf raten, sehen sechs Experten die Aktie neutral und empfehlen das Halten. Sieben Analysten sind jedoch nach wie vor skeptisch und stuften das Papier als Verkauf ein. Ein Experte geht sogar davon aus, dass Ceconomy sofort verkauft werden sollte.

Trotzdem gibt es auch noch positive Einschätzungen: Der Anteil der Analysten mit einer optimistischen...