Ceconomy: Kursziel bei 2,40 EUR - Potenzial von +15,83%

Die Ceconomy Aktie ist momentan unterbewertet. Das Kursziel wird im Durchschnitt der Analysten mit 2,40 EUR angegeben. Sollte sich dies bewahrheiten, eröffnet sich Investoren ein Potenzial von +15,83%. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Meinung nach einer Woche mit einem Verlust von -4,52%.

• Am 19.09.2023 legte die Aktie um +1,37% zu

• Guru-Rating steigt auf 2,56

Der gestrige Handelstag brachte einen Anstieg um +1,37%, was das Potential des Unternehmens zeigt. So sehen auch zwei Analysten ein “Kauf”-Rating als angemessen an und nur sieben sind negativ eingestellt.

Das GURU-Rating hat ebenfalls eine positive Richtung und liegt nun bei 2,56 (vorher: “Guru-Rating ALT”).