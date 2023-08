Ceconomy: Kursziel 2,24 EUR

Die Aktie von Ceconomy hat am gestrigen Tag eine erfreuliche Kursentwicklung mit einem Plus von +5,95% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich damit ein leichter Anstieg um +0,22%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist und das mittelfristige Kursziel bei 2,24 EUR liegt. Dies würde gegenüber dem aktuellen Wert einen potentiellen Gewinn in Höhe von -18,31% für Investoren bedeuten.

• Ceconomy: Am 10.08.2023 mit +5,95%

• Das Kursziel von Ceconomy beträgt 2,24 EUR

• Guru-Rating bleibt gleich bei 2,62

Während drei Analysten zuversichtlich auf die weitere Entwicklung der Ceconomy-Aktie schauen und zum Kauf raten (Rating “Kauf”), sehen fünf Experten keinen klaren Trend und empfehlen daher die Bewertung “halten”. Sieben Analysten hingegen sprechen sich für einen Verkauf aus...