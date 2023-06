Ceconomy: Kursziel bei 1,94 EUR

Die Aktie von Ceconomy konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +1,64% verbuchen. Innerhalb der letzten fünf Handelstage konnte ein Plus von +3,53% erzielt werden. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Ceconomy liegt laut Bankanalysten bei 1,94 EUR. Dies entspricht einem möglichen Rückgang um -12,93%. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Insgesamt haben sich 7 Analysten neutral positioniert und die Bewertung “halten” vergeben. Währenddessen sind noch immer 7 Analysten davon überzeugt, dass die Aktie einen “Verkauf” verdient und 1 Experte empfiehlt sogar den sofortigen Verkauf.

Aktuell gibt es keine bullish eingestellten Analysten mehr für das Unternehmen.

Als Trend-Indikator dient...