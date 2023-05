Ceconomy: Kursziel bei 1,84 EUR mit -14,10% Abweichung

Am gestrigen Handelstag sank die Aktie von Ceconomy um -0,46%. Die vergangene Woche endete insgesamt mit einem Verlust von -5,39%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Ceconomy-Aktie liegt derzeit bei 1,84 EUR. Dieses Ziel wird von den Bankanalysten geteilt und bedeutet ein mögliches Risiko in Höhe von -14,10% für Investoren. Allerdings gibt es auch Analysten, die trotz des schwachen Trends der letzten Zeit optimistisch bleiben.

Von 15 bewertenden Experten empfehlen sieben das Halten der Aktie und sieben weitere empfehlen einen Verkauf. Ein Experte ist sogar davon überzeugt, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,40.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Derzeit herrscht anhaltende Skepsis gegenüber der Entwicklung des...