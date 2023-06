Ceconomy: Kursziel bei 1,84 EUR

Die Aktie von Ceconomy bleibt unverändert unterbewertet, so die Einschätzung der Analysten. Das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 1,84 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von -15,05%.

• Ceconomy am 31.05.2023 mit +0,09%

• Guru-Rating von Ceconomy bleibt das selbe mit 2,40

• Weitgehend neutrale Positionierung der Experten

Am Vortag konnte Ceconomy einen leichten Anstieg um +0,09% verzeichnen und in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend aufweisen (+2,36%). Die Stimmung am Markt ist daher relativ optimistisch.

Jedoch sind nicht alle Analysten derselben Meinung wie der Markt. Während sieben Experten eine neutrale Haltung beibehalten haben (“halten”), empfehlen weitere sieben die Aktie zum Verkauf. Ein Experte schlägt sogar vor, sofort zu verkaufen.

Das “Guru-Rating” für Ceconomy bleibt unverändert bei...