Ceconomy: Analysten sehen großes Kurspotential - 2,40 EUR als mittelfristiges Ziel

Die Ceconomy-Aktie hat in der vergangenen Handelswoche eine negative Entwicklung von -2,15% verzeichnet und am gestrigen Tag weitere Verluste in Höhe von -0,40% hinnehmen müssen. Trotzdem sind Bankanalysten optimistisch gestimmt und sehen ein großes Kurspotential bei dem Elektronik-Einzelhändler.

Das mittelfristige Kursziel für Ceconomy liegt aktuell bei 2,40 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten, würde dies einem Kursanstieg von +20,00% entsprechen. Aktuell empfehlen zwei Experten den Kauf der Aktie und sechs bewerten sie mit “halten”. Sieben Analysten raten hingegen zum Verkauf und einer geht sogar so weit zu sagen, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte.

Insgesamt ergibt sich somit ein Anteil von +12,50% an positiven Einschätzungen. Das Guru-Rating wurde auf 2,56 angepasst nach zuvor ebenfalls 2,56...