Ceconomy: Analysten sehen Kursziel bei 2,24 EUR

Die Ceconomy Aktie hat an den Finanzmärkten gestern ein Minus von -1,41% verzeichnet. Insgesamt beträgt die negative Entwicklung der letzten fünf Handelstage -3,51%, was auf eine eher pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Bankanalysten sehen das wahre Potenzial von Ceconomy jedoch noch längst nicht ausgeschöpft und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 2,24 EUR. Laut ihrer Berechnungen entspricht dies einem Abwärtspotenzial von -11,32%.

Das Guru-Rating für Ceconomy bleibt mit einer Bewertung von 2,62 unverändert.

Während drei Analysten optimistisch in Richtung “Kauf” tendieren und fünf Experten neutral zu “Halten” raten, empfehlen sieben weitere die Aktie zum Verkauf. Ein Experte ist sogar der Meinung, dass Anleger ihre Anteile an Ceconomy umgehend abstoßen sollten.

Trotz dieser unterschiedlichen...