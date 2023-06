Ceconomy: Analysten sehen Kursziel bei 1,94 EUR

Die Aktie von Ceconomy verzeichnete am gestrigen Handelstag eine negative Kursentwicklung von -2,89%. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich das Minus auf -0,55%. Die Stimmung am Markt ist aktuell neutral.

Das mittelfristige Kursziel für Ceconomy liegt nach Einschätzung der Bankanalysten bei 1,94 EUR. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich ein mögliches Risiko von -9,85% für Investoren. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung – sieben bewerten die Aktie mit “halten”, während sieben weitere einen Verkauf empfehlen und ein Experte sogar sofortigen Verkauf fordert.

Insgesamt wird die Einschätzung des Guru-Ratings mit 2,40 beibehalten. Der Anteil an optimistischen Analysten beträgt momentan null Prozent.