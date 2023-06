Ceconomy-Aktie: Nach zwei bullishen Ratings einsteigen?

Nach zwei katastrophalen Jahren an der Börse, in denen die Ceconomy-Aktie (WKN: 725750) fast -70% an Wert einbüßte, hat sich der Titel des Elektronikhandelskonzerns 2023 stabilisiert. Seit Jahresbeginn steht sogar ein Kursplus von knapp +15% zu Buche. Ist es an der Zeit, in die Ceconomy-Aktie einzusteigen?