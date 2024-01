Ceconomy Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "ICP":

Die Aktie von Ceconomy wird anhand verschiedener Analysen bewertet und erhält dabei insgesamt eine positive Einstufung. In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,65 eine Unterbewertung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt positive Ausprägungen. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine gute Einschätzung hin. In der technischen Analyse ergibt sich eine neutrale Bewertung aufgrund der Abweichung des aktuellen Kurses vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Zuletzt ist auch die Dividendenrendite von Ceconomy mit 20,56 Prozent deutlich höher als der Branchendurchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ceconomy-Aktie somit positive Einschätzungen in verschiedenen Analysebereichen.