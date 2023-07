Ceconomy: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 2,22 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Ceconomy an der Börse betrug -2,61%. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen jedoch einen Trend von +0,87%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hinweist.

Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel von Ceconomy bei 2,22 EUR. Dies würde für Investoren aktuell eine Rendite in Höhe von -4,15% bedeuten. Obwohl einige Experten die Einschätzung teilen und die Aktie mit “Kauf” bewerten (12,50%), sind andere Analysten neutral (75%) oder empfehlen sogar den Verkauf (12,50%).

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,56 Punkten.