Ceconomy: Aktie um -13,45% unterbewertet mit Kursziel von 2,24 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Ceconomy am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -1,15%. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben insgesamt einen Rückgang von -2,85%, was zeigt, dass der Markt im Moment pessimistisch ist. Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 2,24 EUR. Wenn die Analysten Recht behalten sollten Investoren ein Risiko in Höhe von -13,45% eingehen. Von den befragten Experten haben sich drei für “Kauf”, fünf für “Halten” und sieben für “Verkauf” ausgesprochen. Ein Experte empfiehlt sofortigen Verkauf. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,62.

