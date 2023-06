Ceconomy: Aktie laut Analysten nicht richtig bewertet - Kursziel bei 1,94 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Ceconomy am Finanzmarkt ergab ein Minus von -0,65%, in den letzten fünf Handelstagen jedoch einen Anstieg um +2,39%. Trotz dieser Entwicklung sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet sei und das tatsächliche Kursziel bei 1,94 EUR liege. Wenn sich ihre Einschätzung bewahrheitet, würde dies Investoren eine Rendite in Höhe von -9,35% eröffnen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,40. Von insgesamt 15 Analysten empfehlen sieben “halten”, sieben empfehlen “Verkaufen” und einer sieht Ceconomy als sofortigen Verkaufskandidaten. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt demnach null Prozent.

Quelle: Financial News Blog