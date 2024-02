Ceconomy Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Einfluss und die Diskussion über Ceconomy können über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ceconomy im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Spezialitäten-Einzelhandel basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,95 Prozentpunkte weniger als die üblichen 3,95 % im Durchschnitt bedeutet. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 2,26 EUR für den Schlusskurs der Ceconomy-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,046 EUR, was einem Unterschied von -9,47 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (2,29 EUR) liegt mit einem letzten Schlusskurs, der ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, bei einer Abweichung von -10,66 Prozent. Daher wird die Ceconomy-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. In der Gesamtbewertung erhält Ceconomy somit für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus fundamentaler Sicht zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ceconomy mit einem Wert von 8,65 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 73 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Spezialität Einzelhandel" von 31. Aufgrund des relativ niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".