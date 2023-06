Ceconomy: Aktie hat ein mittelfristiges Kursziel von 1,94 EUR

Die Aktien von Ceconomy haben am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,45% hingelegt. Die vergangenen fünf Handelstage summieren sich auf ein Plus von +3,45%. Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, die Aktie habe ein mittelfristiges Kursziel bei 1,94 EUR. Dies würde Investoren aktuell einen potenziellen Verlust in Höhe von -12,45% bescheren.

Obwohl einige Analysten diese Einschätzung nicht teilen und eher optimistisch bleiben gibt es auch Expertenmeinungen die zum Verkauf raten oder sogar sofortigen Verkauf empfehlen.

Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei einem Wert von 2,40.