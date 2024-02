Ceconomy Aktie: Der ganz große Wurf!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Investoren in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Ceconomy eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und vier negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Ceconomy daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Ceconomy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Ceconomy als überkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 72,85. Daraus resultiert eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 69, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Ceconomy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,65 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Ceconomy über einen längeren Zeitraum deuten darauf hin, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat und eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht und deutet auf eine negative Änderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.