Ceconomy Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" angesehen wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Ceconomy liegt aktuell bei 30,2 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,11 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bewertung daher als "neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Ceconomy von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies steht im Gegensatz zu den vorherigen Tagen, in denen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt zeigt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung, wobei die Redaktion auch ein positives Signal herausgefiltert hat und deshalb eine "Gut"-Empfehlung ausspricht.

Anhand der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Ceconomy mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,65 um 70 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (29,26). Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Ceconomy mit 2,38 EUR aktuell 14,98 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung. Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +4,39 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Gut" eingestuft.