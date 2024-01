Ceconomy Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Nach Ansicht von Experten ist Ceconomy im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Spezialität Einzelhandel) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 8,65, was einem Abstand von 72 Prozent zum Branchen-KGV von 31,44 entspricht. Dies führt zu einer fundamentalen Bewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Ceconomy-RSI liegt bei 47,83 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 44,54 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ceconomy mit 20,56 Prozent 16,71 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Aufgrund dieser Tatsache wird die Aktie als lukratives Investment betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Ceconomy in den letzten Wochen stark eingetrübt ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein nachlassendes Interesse für diese Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.