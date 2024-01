Ceconomy Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Aktie von Ceconomy bietet derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 20,56 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,86 % im Spezialitäten-Einzelhandel. Dies bedeutet einen Mehrertrag von 16,7 Prozentpunkten und zeigt, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet werden kann.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für die Aktie von Ceconomy festgestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine Bewertung von "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Ceconomy führt.

Von fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, erscheint die Aktie von Ceconomy im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Spezialitäten-Einzelhandel) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,65, was einem Abstand von 72 % gegenüber dem Branchen-KGV von 31,2 entspricht. Dies führt zu einer fundamentalen Empfehlung von "Gut" für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Ceconomy-Aktie in der Nähe des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser Basis. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Tendenz, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Ceconomy-Aktie daher aus technischer Sicht mit einem "Neutral"-Rating versehen.