Ceconomy Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Ceconomy im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt besonders mit den positiven Themen rund um Ceconomy, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Ceconomy-Aktie beträgt der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt aktuell 2,25 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 2,004 EUR liegt, was eine "Schlecht"-Bewertung auslöst. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,29 EUR, ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ceconomy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses betrachtet, zeigt für die Ceconomy ein neutrales Signal mit einem Wert von 68,46 für den 7-Tage-Zeitraum. Für den 25-Tage-Zeitraum ergibt sich jedoch ein Wert von 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Die fundamentale Analyse betrachtet das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie, wobei Ceconomy mit einem Wert von 8,65 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".