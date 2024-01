Ceconomy Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Ceconomy bleibt neutral, wobei positive Themen in den Diskussionen überwiegen. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral verliefen. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen dagegen vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Die automatische Analyse der Kommunikation zeigt, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch Ceconomy insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält Ceconomy eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI7 liegt bei 61,58 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 46,19, dass Ceconomy weder überkauft noch überverkauft ist. Demnach erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ceconomy bei 2,28 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,278 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -0,09 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,12 EUR, was einer Abstand von +7,45 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen und die Diskussionsintensität über Ceconomy zeigen eine erhöhte Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt. Dies deutet auf ein langfristig positives Stimmungsbild hin.