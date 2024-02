Ceconomy Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Ceconomy-Aktie befindet sich derzeit in einer negativen Position, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 2,26 EUR, während der aktuelle Kurs bei 2,058 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -8,94 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der bei 2,3 EUR liegt und somit zu einem Abstand von -10,52 Prozent führt, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch ein positiveres Bild, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 8,65 ist Ceconomy deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 31,71, was einer Unterbewertung um 73 Prozent entspricht. Somit wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich jedoch eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den vergangenen vier Wochen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen blieb unverändert.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) ergibt ebenfalls eine negative Einschätzung, da der RSI-Wert von 73,86 darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist. Auch der RSI25 von 71 deutet darauf hin, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild, wobei die technische Analyse und das Sentiment auf "Schlecht" eingestuft werden, während die fundamentale Analyse eine "Gut"-Empfehlung ausspricht. Anleger sollten daher diese verschiedenen Aspekte in Betracht ziehen, bevor sie eine Entscheidung treffen.