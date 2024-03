Ceconomy Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Ceconomy-Aktie wird derzeit aufgrund verschiedener Kennzahlen bewertet. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft gilt. Daher wird sie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft. Wenn wir den RSI auf 25 Tage ausdehnen, ergibt sich ein neutraler Wert von 69, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ceconomy-Aktie einen Wert von 8 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Spezialität Einzelhandel-Branche im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite der Ceconomy-Aktie beträgt 20,56 Prozent, was 16,64 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Abschließend betrachtet die technische Analyse den gleitenden Durchschnittskurs, der bei 2,22 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,726 EUR liegt. Dies führt zu einer negativen Distanz von -22,25 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 2,09 EUR, was einer Distanz von -17,42 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Ceconomy-Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.