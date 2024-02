Ceconomy Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Anlegerstimmung gegenüber Ceconomy war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus einer Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen größtenteils negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Ceconomy daher neutral bewertet. Darüber hinaus gab es ein Handelssignal auf Grundlage historischer Berechnungen, das zu einer überwiegend positiven Einschätzung führte.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ceconomy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,25 EUR. Der letzte Schlusskurs von 2,004 EUR weicht somit um -10,93 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,29 EUR) liegt mit einer Abweichung von -12,49 Prozent unter dem letzten Schlusskurs und wird daher ebenfalls negativ bewertet. Insgesamt erhält die Ceconomy-Aktie somit aus charttechnischer Sicht eine schlechte Bewertung.

Für Investoren, die in die Aktie von Ceconomy investieren, ergibt sich jedoch eine attraktive Dividendenrendite von 20,56 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel. Dies bedeutet einen Mehrertrag von 16,58 Prozentpunkten. Aufgrund der höheren Dividendenausschüttung erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens daher eine positive Bewertung.

Im fundamentalen Bereich weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ceconomy einen Wert von 8 auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel (KGV von 31,78) liegt die Aktie damit um ca. 73 Prozent unter diesem Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird Ceconomy daher als unterbewertet angesehen und erhält eine positive Bewertung auf dieser Ebene.